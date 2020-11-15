Конфликт произошел между бывшим и действующим секретарями избиркома.

В Одессе полиция начала расследование в связи с открытием избирательного участка с часовым опозданием.

Читайте такжеВ городах Украины проходит второй тур местных выборов, несмотря на карантин (онлайн-трансляция)Как сообщили в Приморском отделе полиции, из-за ненадлежащего выполнения секретарем одной из избирательных комиссий своих обязанностей по работе с документацией участок открылся с опозданием.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в гражданской сети ОПОРА, на избирательном участке №511333 (Лидерсовский бульвар, 11) заседание комиссии началось ориентировочно в 8:10, а не в 7:15, как это определено Избирательным кодексом.

«Голосование началось с опозданием, поскольку участковая избирательная комиссия начала утреннее заседание в 8:10... Накануне состоялась замена секретаря комиссии, и утром на участок пришли и новый секретарь, и предыдущий, которые определенное время выясняли, кто из них действующий секретарь…», - сообщили в сети.

Кроме того, эта УИК образована в составе 10 членов, однако фактически работали восемь. На утреннее заседание пришли семеро членов комиссии, и они решили не начинать утреннее заседание, пока не придет восьмой человек.

В результате голосование на этом избирательном участке началось только в 9:01.

На место вызвали полицию, сотрудники которой получили объяснения от членов УИК о причинах открытия участка с часовым опозданием.

Местные выборы в Украине

Сегодня, 15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

В территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

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Автор: Лариса Козовая