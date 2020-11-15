В Одессе полиция начала расследование в связи с открытием избирательного участка с часовым опозданием.
Читайте такжеВ городах Украины проходит второй тур местных выборов, несмотря на карантин (онлайн-трансляция)Как сообщили в Приморском отделе полиции, из-за ненадлежащего выполнения секретарем одной из избирательных комиссий своих обязанностей по работе с документацией участок открылся с опозданием.
Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщили в гражданской сети ОПОРА, на избирательном участке №511333 (Лидерсовский бульвар, 11) заседание комиссии началось ориентировочно в 8:10, а не в 7:15, как это определено Избирательным кодексом.
«Голосование началось с опозданием, поскольку участковая избирательная комиссия начала утреннее заседание в 8:10... Накануне состоялась замена секретаря комиссии, и утром на участок пришли и новый секретарь, и предыдущий, которые определенное время выясняли, кто из них действующий секретарь…», - сообщили в сети.
Кроме того, эта УИК образована в составе 10 членов, однако фактически работали восемь. На утреннее заседание пришли семеро членов комиссии, и они решили не начинать утреннее заседание, пока не придет восьмой человек.
В результате голосование на этом избирательном участке началось только в 9:01.
На место вызвали полицию, сотрудники которой получили объяснения от членов УИК о причинах открытия участка с часовым опозданием.
Местные выборы в Украине
- Сегодня, 15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).
- В территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.
- Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.
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