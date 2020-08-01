ЦИК разъяснила вопросы участия организаций политпартий в формировании избирательных комиссий на местных выборах

31 июля Центризбирком получил от Минюста соответствующие объяснения, которые сегодня были представлены на заседании комиссии.

Центральная избирательная комиссия разъяснила отдельные вопросы участия местных организаций политических партий в формировании избирательных комиссий на местных выборах, которые должны состояться 25 октября.

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Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ секретариата комиссии, 31 июля ЦИК получила от Минюста соответствующие объяснения, которые сегодня были представлены на заседании комиссии.

Так, Центризбирком просил предоставить разъяснения относительно статуса местных организаций политических партий в связи с изменениями административно-территориального устройства.

Согласно ответу Минюста, постановление Верховной Рады о новом административно-территориальном устройстве не предусматривает ликвидацию соответствующих местных организаций политических партий.

"Местные организации политических партий, которые зарегистрированы до установления нового административно-территориального устройства, можно считать таковыми, которые распространяют свою деятельность на соответствующие новосозданные административно-территориальные единицы. А те, которые были зарегистрированы до вступления в силу постановления, сохраняют свой статус и продолжают считаться зарегистрированными в соответствии с законом", - говорится в письме министерства.

Учитывая ответ Минюста, ЦИК отмечает, что такие местные организации политических сил являются субъектом внесения представлений по кандидатурам в состав ТИК.

Подробные разъяснения размещены на сайте ЦИКа.

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