Местные выборы на Донбассе: ЦИК просит предоставить информацию о возможных угрозах

После получения ответов компетентных органов Центральная избирательная комиссия может изменить свое решение о невозможности проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

Центральная избирательная комиссия просит Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на отдельных территориях Донбасса.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли на сегодняшнем заседании.

Как напомнил член ЦИК Павел Любченко, на основании заключений Донецкой и Луганской областных государственных администраций - областных военно-гражданских администраций комиссия заявила о невозможности проведения местных выборов 25 октября на отдельных территориях этих областей.

При этом он добавил, что ЦИК не имеет полномочий самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время местных выборах на этих территориях.

"Конституцией Украины гарантировано право граждан участвовать в управлении государственными делами ..., свободно избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления ..., а конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены", - подчеркнул Любченко.

В связи с этим Центризбирком принял решение об уточнении у компетентных органов информации о ситуации с безопасностью на отдельных территориях Донбасса, расположенных вблизи линии разграничения.

Соответствующее постановление ЦИК направлено в Совет национальной безопасности и обороны, Службу безопасности Украины, Нацполицию, командующему Объединенных сил. Комиссия просит эти ведомства не позднее 28 августа предоставить информацию о возможных угрозах во время выборов, а также Донецкую и Луганскую ОГА до 28 августа уточнить свои заключения о возможности проведения местных выборов.

По словам председателя ЦИК Олега Диденко, после получения ответов компетентных органов комиссия может изменить свое решение о невозможности проведения местных выборов на некоторых территориях Донбасса.

Местные выборы в Украине

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

При этом выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

Невозможность проведения выборов на Донбассе: решение ЦИК

8 августа ЦИК приняла постановление о невозможности проведении 25 октября выборов в 10 территориальных громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Также ЦИК приняла к сведению, что на территории Новоайдарской поселковой громады Счастьенского района Луганской области невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов на пяти избирательных участках.

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Автор: Антонина Доломанжи