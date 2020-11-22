В соцсетях появилась публикация с аудиозаписью разговора якобы оператора такси с клиентами относительно бесплатного предоставления услуг по перевозке избирателей на участки в случае названия ними секретного кода.

В Николаеве полицейские проверяют информацию о бесплатном предоставлении услуг такси по подвозу избирателей на участки в Ингульском районе.

Читайте такжеВ 11 городах Украины проходит второй тур местных выборов (онлайн-трансляция)Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

По сведениям полиции, в социальных сетях появилась публикация с аудиозаписью разговора якобы оператора такси с клиентами относительно бесплатного предоставления услуг по перевозке избирателей на участки в случае названия ними секретного кода.

Отмечается, что эта информация была обнаружена Ситуационным центром полиции в ходе мониторинга и зарегистрирована в журнал Единого учета.

«Сейчас правоохранители проводят проверку: устанавливают все обстоятельства происшествия, его участников, вероятных организаторов и свидетелей», - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 16:00 полицейские зарегистрировали 19 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

«Относительно всех полученных сотрудниками полиции сведений продолжаются проверки, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения», - добавили в ведомстве.

Второй тур выборов в Николаеве

В Николаеве 22 ноября проходит голосования во втором туре выборов мэра, в который попали действующий мэр Александр Сенкевич и представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка.

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Автор: Светлана Макринская