Среди проблем во время голосования КИУ называет брендированные маски и неработающие термометры, а также фотографирование бюллетеней.

Комитет избирателей Украины заявляет, что наблюдатели сообщают о фактах несоблюдения противоэпидемических мероприятий на избирательных участках в разных регионах во время сегодняшнего голосования на местных выборах.

Об этом говорится в официальном сообщении КИУ.

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По данным КИУ, в частности, в Николаеве (участок №480873) отсутствовал ящик для голосования лиц с признаками ОРВИ, члены комиссий, которые работают с избирателями, находятся за столами без масок, температура на входе не измеряется. На участке №480860 член комиссии, который измеряет температуру, также находился без маски, но после замечания наблюдателя КИУ мужчина надел ее.

Также, в Ровно на участках № 560011, 560973 утром не осуществлялся температурный скрининг. На участке №560949 члены комиссии смогли настроить термометр только после помощи наблюдателя КИУ.

Наблюдатели КИУ также сообщают о фактах незаконной агитации в день голосования, в частности, из-за нахождения избирателей в помещениях избирательных участков с брендированными масками политических партий, кандидаты от которых представлены во втором туре выборов.

«Такие случаи зафиксированы в Ривне (участки №560975, 561007), где наблюдатели КИУ сообщили о присутствии избирателей с брендированными масками политической партии «Ровно Вместе», - сообщает КИУ.

Наблюдатели КИУ также сообщают о нескольких фактах фотографирования избирательных бюллетеней. В частности, в Черкассах (участок №711073), где после фотографирования бюллетеня на место были вызваны представители полиции, которые составили соответствующий протокол. В Днепре фотографирование бюллетеней зафиксировано на участках № 121113, 121275, 121052, 121290.

Также на участке №121068 в Днепре наблюдатели КИУ сообщили о факт организованного подвоза избирателей к участку.

Местные выборы в Украине-2020: второй тур

Сегодня в Украине проходит второй тур выборов городского головы в 11 городах и депутатов до 47 местных советов.

Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.

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Автор: Александр Кульбачный