Рабинович объяснил, чем ОПЗЖ отличается от других партий

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович заявил, что ОПЗЖ – это партия не лидерского типа.

"Наше отличие в том, что партией управляют 5-6 сильных людей с колоссальным опытом", - рассказал он в эксклюзивном комментарии телеканалу "112 Украина".

Политик подчеркнул, что "партия ОПЗЖ – идеологическая, а не вождистская".

"Я и Юрий Бойко – сопредседатели партии, и сопредседатели партии осуществляют общее руководство деятельности партии, все решения принимаются за подписью нас двоих – вот такой у нас хитрый подход. Самые же важные решения принимаются на Стратегическом совете партии – это высший орган, руководителем которого является Виктор Медведчук и согласно уставу, он представляет "Оппозиционную платформу – За життя" в отношениях с органами государственной власти, он же подписывает и финансовые документы. Стратегический совет, в который входит Бойко, Рабинович, Медведчук и Левочкин, – это тот орган, который управляет партией всегда, кроме периода съезда", – объяснил принцип работы ОПЗЖ Вадим Рабинович.

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Отвечая на вопрос, думают ли руководители партии, кого будут выдвигать на следующих выборах президента, сопредседатель ОПЗЖ ответил так: "Выборы президента Украины прошли год назад и о следующих выборах главы государства мы – в партии – пока не думаем".

"Конечно, есть вероятность, что Зеленский доруководится до того, что состоятся внеочередные президентские выборы, но сейчас пока об этом говорить рано. Сначала мы хотим выиграть местные, потом парламентские, ну а потом, если будут президентские, то и президентские…", – заявил Вадим Рабинович.

"Никаких решений по поводу выдвижения кандидата мы не принимаем и готовимся, повторяю, к местным выборам. Что касается Юрия Бойко, то он – наш товарищ, один из лидеров нашей партии, был кандидатом от "Оппозиционной платформы – За життя" на выборах президента в 2019 году. Если вы помните, то и у меня, и у Бойко были примерно одинаковые рейтинги, и тогда я принял для себя решение отказаться от участия в президентской гонке, за что ставлю себе "пятерку". Тогда на заседании Стратегического совета мы приняли решение выдвинуть Бойко в качестве кандидата от нашей партии, на следующих выборах. Я абсолютно уверен, что у нас будет тоже соответствующее решение. Но для начала оно будет приниматься на Стратегическом совете, а затем утверждаться съездом партии – в нашей политсиле так было, есть и так будет", – резюмировал Вадим Рабинович.

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