Скандальная Штепа прорекламировала себя бордами и нарушила закон (фото)

Штепа снова будет баллотироваться в мэры Славянска.

Бывшая мэр Славянска, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность Украины, Неля Штепа снова баллотируется в кресло городского головы. Агитационные борды с ее лицом появились по всему городу.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

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Теперь скандальная Штепа идет по зарегистрированной в Киеве «Партии Мира и развития», однако ни контактов, ни представительств в прифронтовом городе у политсилы нет.

Агитация женщины сопровождается также регулярными упоминаниями в местных СМИ ее политических амбиций. А 1 августа в интервью одному из изданий она подтвердила намерение баллотироваться в мэры Славянска.

В то же время русскоязычными предвыборными бордами Штепа нарушила закон о языке.

«Подобная реклама нарушает сразу несколько стандартов и принципов. Во-первых, в настоящее время по общему правилу, реклама должна выдаваться на украинском языке - это регламентируется статьей 32 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Во-вторых, такая политическая реклама может иметь признаки преждевременной агитации. Согласно Избирательному кодексу, вести предвыборную агитацию можно со следующего дня после того, как партию или кандидата будет зарегистрировано - об этом свидетельствует статья 52 Избирательного кодекса Украины. И сейчас оказывается ситуация, когда официально кандидат не зарегистрирован, а политическая реклама от этого имени уже ведется», - прокомментировала координатор наблюдений ОПОРА за выборами в Донецкой области Наталья Боровская.

Гражданская сеть обратилась с жалобой в ГУ Госпродпотребслужбы в Донецкой области и с заявлением к языковому омбудсмену.

Ранее николаевского депутата ОПЗЖ забросали сырыми яйцами, обвинив политическую партию, в частности, в продвижении на местных выборах Нели Штепы.

Кто такая Неля Штепа

Неля Штепа была мэром Славянска во времена президентства Виктора Януковича и входила в «Партию регионов». 11 июля 2014-го была задержана по подозрению в сепаратизме. Судьям она заявила, что призвала Путина войти в Славянск и «защитить» ее якобы из-за давления боевиков.

войти в Славянск и «защитить» ее якобы из-за давления боевиков. В октябре 2014 года прокуратура Харьковской области требовала для женщины пожизненного срока заключения, однако уже в сентябре 2017 года суд выпустил Штепу под домашний арест.

По решению Европейского суда по правам человека Штепа получила 3600 евро компенсации от Украины за «нарушение права на свободу».

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Автор: Яна Ставская