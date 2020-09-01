Иван Куличенко, мэр Днепропетровска в 2000-2014 гг., идет на местные выборы.

Иван Куличенко, мэр Днепропетровска в 2000-2014 гг., идет на местные выборы вместе с партией «Наш край». Об этом экс-президент Ассоциации городов Украины сообщил сегодня во время пресс-конференции 1 сентября.

По словам Ивана Куличенко, сегодня развитие профессионального местного самоуправления является залогом восстановления экономического и ресурсного потенциала страны. Он также отметил, что «Наш край» находится в ТОП-3 партий, представленных в местных органах власти.

«Там много моих коллег и на сегодняшний день «Наш край» -– это политическая сила, которая занимает 3-е место в Украине по представительству в органах местного самоуправления. В этой силе есть опыт, молодость и дерзость, чтобы двигать важные процессы как в Днепре, так и Украине. Мы не хотим кого-то критиковать и что-то требовать. Мы хотим предлагать и делать это вместе», – заявил Иван Куличенко.

Куличенко также призвал сторонников и единомышленников присоединиться к «Нашему краю». По его словам, в команде ждут профессионалов, способных запустить экономику громад.

Как заявил народный депутат Андрей Деркач, присутствовавший на пресс-конференции, главным преимуществом «Нашего края» перед другими политическим силами является независимость от представителей крупного капитала и ориентированность на профессиональные кадры.

«В чем преимущество «Нашего края»? За нами не стоят олигархи, у нас нет никаких привязок и обязательств. Система нашей партии строится по сотовому принципу. Это значит, что за конкретные участки отвечают конкретные люди с конкретными депутатами, неся за это ответственность. Мы не предусматриваем наличие каких-либо вождей. Наша позиция - реализация программ, контроль за формированием и расходованием бюджета, а также привлечение как можно большего количества профессионалов в органах исполнительной и местной власти», – добавил политик.

Как сообщалось ранее, на местных выборах 2015 года партия «Наш край» получила 4640 депутатских мест. По данным Комитета избирателей Украины, «Наш край» стал самой результативной партией по соотношению избранных депутатов к зарегистрированным кандидатам, набрав 32,3%.

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Автор: УНИАН