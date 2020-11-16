В цілому у день голосування спостерігачі зафіксували 96 порушень.

У Громадянській мережі ОПОРА назвали найпоширеніші порушення в день повторного голосування на місцевих виборах.

Читайте такжеЦИК назвал явку на вторых турах выборов в УкраинеЯк передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська сказала: "Загалом ми відзначаємо, що день голосування організаційно пройшов на належному рівні. Також не виникало кричущих порушень, які б могли вплинути на кінцевий результат виборів. Порушення, які ми фіксували, мають ознаки досить типових, а їхня чисельність і відсоток дільниць, на яких вони були зафіксовані, мало відрізняються від загальних виборів 25 жовтня".

За словами Айвазовської, впродовж дня голосування спостерігачі ОПОРИ зафіксували 96 випадків порушень, 22 з яких стосуються недостатньо якісного матеріально-технічного забезпечення дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування, 7 пов’язані з перешкоджанням роботі спостерігачів з боку членів виборчих комісій, 13 - це видача бюлетенів без паспортів або без належної ідентифікації особи.

Також були зафіксовані випадки фотографування виборцями бюлетеня, порушення членами ДВК процедур ведення протоколів ранкового засідання та про підрахунок голосів.

"Якщо говорити про структуру та інтенсивність порушень у процесі голосування, то значних відмінностей у порівнянні з 25 жовтня ми не зафіксували. Станом на момент завершення голосування на 10% виборчих дільниць зафіксовані незначні порушення виборчого законодавства. В першому турі такі ж прояви були зафіксовані на 9,4% ДВК", - сказав старший аналітик ОПОРИ Олександр Клюжев.

За його словами, найбільш частим процедурним порушенням у день повторного голосування були спроби незаконної видачі дільничною виборчою комісією та отримання виборцем бюлетенів для голосування, зокрема без пред’явлення належних документів (наприклад, на підставі закордонного паспорта).

Згідно з опублікованим ОПОРОЮ звітом, такі факти не носили масового і повторюваного характеру, але були зафіксовані на 8,39% ДВК в межах усієї України.

За даними ОПОРИ, іншою поширеною проблемою в день повторного голосування, як і під час першого туру, були зловживання, що проявлялися у спробах розкриття таємниці голосування шляхом фотографування бюлетеня – зафіксовано на 5,19% ДВК, а також голосування виборцями за межами кабінки чи демонстрації ними виборчого бюлетеня – зафіксовано на 5,93% ДВК.

"Небезпека подібних порушень полягає в тому, що вони можуть вказувати на застосування технологій контрольованого голосування (підкупу виборців), тому потребують особливої уваги і реагування з боку правоохоронних органів", - наголосили експерти.

Крім того, на 0,74% виборчих дільниць були зафіксовані спроби незаконного вкидання бюлетенів (пачками).

Спостерігачі ОПОРИ в цілому позитивно оцінили перебіг підготовчих засідань і початок голосування. Окремі інциденти, що унеможливлювали для спостерігачів повноцінне здійснення фіксації ключових процедур на цьому етапі (зокрема недопуск на засідання), трапилися на 2,29% ДВК.

За даними спостерігачів, близько 16% ДВК не дотримались вимог щодо часу проведення підготовчого засідання, на якому мають право бути присутніми офіційні спостерігачі та інші суб’єкти виборчого процесу. Також на майже 10% дільниць члени ДВК не забезпечували введення протоколу засідання, в який, зокрема вносяться відомості про підготовку процесу голосування.

Як свідчать результати звіту ОПОРИ, переважна більшість виборчих дільниць (80,15%) відкрилася вчасно, о 8:00, тоді як близько 20% ДВК розпочали голосування раніше визначеного законом терміну.

"Системних проблем чи повторюваних випадків перешкоджання законному підрахунку голосів виборців з боку кандидатів, уповноважених осіб організацій партій, довірених осіб кандидатів чи спостерігачів виявлено не було, хоча окремі конфліктні інциденти, за повідомленнями спостерігачів, мали місце", - додали в організації.

Місцеві вибори в Україні

15 листопада у Луцьку, Краматорську, Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область) відбувся другий тур виборів міських голів.

Окрім того, у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбувалося повторне голосування з виборів депутатів 46 місцевих рад.

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Автор: Антонина Доломанжи