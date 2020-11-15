В ЦИК напомнили, что эти сведения не носят официальный характер.

По состоянию на 20:00 явка во время повторных выборов городских голов в семи городах составляла 24%.

Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата Центральной избирательной комиссии.

«Подаем оперативную сводную информацию о количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках (явку избирателей) на выборах городских голов 15 ноября (повторное голосование) на момент окончания голосования в разрезе регионов Украины, по состоянию на 20 часов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%.

В ЦИК напомнили, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК от 20 октября 2020 года № 404 они поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в частности по телефону или по электронной почте.

Местные выборы в Украине: второй тур

15 ноября, второй тур выборов городских голов проходил в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Кроме того, в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходило повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

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Автор: Тамара Отовская