Избирательный процесс в городе начнется с самого начала.

После смерти мэра Новгорода-Северского Олега Бондаренко от осложнений коронавируса в городе проведут повторные выборы.

Об этом сообщила глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, пишет "РБК Украина".

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"Это город с численностью избирателей до 75 000. Соответственно, ТИК должна установить результаты выборов. Если победителем является умершее лицо, то после получения свидетельства о смерти, комиссия в течение 10 дней должна объявить повторные выборы", - сказала она.

Избирательный процесс начнется с самого начала, добавила Айвазовская.

29 октября стало известно, что мэр Новгород-Северского (Черниговская область) Олег Бондаренко умер от COVID-19.

Ранее стало известно о смерти от коронавируса мэра Борисполя Анатолия Федорчука.

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Автор: УНИАН