В КИУ отметили, что на фоне информационного шума теряются действительно важные решения в тех громадах, где реально были проблемы, а не выдуманные политтехнологами.

Комитет избирателей Украины считает, что ЦИК должна вмешаться и самостоятельно установить результаты в проблемных громадах, в частности на выборах в Киевский и Одесский областные советы.

Об этом заявил аналитик КИУ Денис Рыбачок во время пресс-конференции.

Он отметил, что на фоне информационного шума теряются действительно важные решения в тех громадах, где реально были проблемы, а не выдуманные политтехнологами.

«По мнению Комитета избирателей, пока крайне важно прекратить все манипуляции, связанные с установлением результатов выборов. Мы считаем, что в ситуацию должна вмешаться Центральная избирательная комиссия и самостоятельно установить результаты выборов в проблемных громадах. Есть часть 6 статьи 205 Избирательного кодекса, которая четко говорит, что в случае, если территориальная избирательная комиссия не установила в порядок и в сроки, предусмотренные Избирательным кодексом, результаты соответствующих местных выборов, то в такой ситуации результаты местных выборов может установить непосредственно ЦИК», – отметил аналитик КИУ Денис Рыбачок.

В частности, по его словам, Одесская областная ТИК ночью 10 ноября отминусовала от результата партии «Наш край» 1000 голосов. Та же история произошла в Фастове и Богуславе – что касается уже выборов в Киевский областной совет.

«По результатам первичных исходных протоколов участковых избирательных комиссий в Фастове партия «Наш край» в областной совет набрала 380 голосов. И уже после так называемого уточнения это количество уменьшилось на 340 голосов, а количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными, вообще выросло на одну тысячу. В то же время, количество голосов, которые набрала ОПЗЖ, с полторы тысячи вдруг выросло до 2,5 тысяч», – сообщил Рыбачок.

Аналогичная ситуация, отметил аналитик КИУ, сложилась в Богуславе, где партия «Наш край» сначала набрала 1150 голосов, а затем после уточнения фактически половину голосов потеряла – они были распределены между другими партиями.

Также он упомянул об Обухове, где политическая партия «Голос» заявила о фальсификации избирательной документации.

«Первичный и уточняющий протоколы отличаются в части результатов за одну партию в 40 голосов. Речь идет о партии «За майбутнє», что дало им возможность получить один мандат. Соответственно, партия «Голос» этот один мандат потеряла. Есть заявление председателя УИК, который заявил, что уточняющий протокол – поддельный. Ситуацию в Обухове подтвердили представители сразу нескольких политических партий», – сообщил Рыбачок.

«Мы считаем, что во всех этих историях надо очень серьезно разобраться для того, чтобы мы установили объективные причины, почему партии заявляют, что они теряют часть голосов в пользу других политических сил. Это вопрос доверия к результатам выборов», – резюмировал Рыбачок.

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Автор: УНИАН