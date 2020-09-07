Об этом объявили накануне на митинге, состоявшемся в центре города.

Кандидатом на должность Львовского городского головы от партии «Европейская солидарность» был объявлен народный депутат Украины Олег Синютка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

Во время выступления на вече, которое состоялось в воскресенье в центре города, Синютка представил свое видение развития Львова.

«Он снова станет центром науки и образования, и сможет реализовать свой потенциал. Львов вернет себе технологическую славу. Произведенное во Львове будет знаком качества в Европе и в мире. Мы развить туризм другого качества - для научным конференциям и бизнес-форумов. Нам нужен другой статус: если ты не был во Львове - ты не видел Европы», - сказал Синютка.

Кто такой Олег Синютка

С декабря 2014 года по июнь 2019 руководил Львовской областной государственной администрацией. Впоследствии был избран в Верховную Раду от партии "Евросолидарность". Сейчас является народным депутатом от этой же фракции.

Местные выборы 2020 в Украине: что известно

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№3809). Выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства попросили предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов в Донбассе.

5 сентября в Украине началась избирательная кампания.

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Автор: Юлия Петриченко