Политолог оценил перспективы «политического брака» между партиями Вакарчука и Порошенко в новой Раде

Эксперт напомнил, что в ходе выборов «Европейская солидарность» вела очень агрессивную кампанию против «Голоса».

Партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко не удастся договориться с «Голосом» Святослава Вакарчука в новом составе Рады. В то же время, коалиция между «Голосом» и «Слугой народа» вполне возможна.

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Такое мнение в ходе чата на «Главреде» высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По словам эксперта, история взаимоотношений «Голоса» и «Европейской солидарности» относительно похожа на историю между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко во время президентской кампании.

"Во время парламентских выборов партия Порошенко вела очень агрессивную кампанию против Голоса. Это, кстати, тоже сыграло свою роль в снижении результата Голоса. Эта агрессивность и иногда использование недобросовестных и даже "чернушных" методов партии Порошенко против партии Вакарчука, на мой взгляд, разрушила доверие, которое могло бы быть между этими партиями", - отметил он.

Фесенко подчеркивает, что из-за этого никакого союза между политсилами Порошенко и Вакарчука не будет. Зато «Голос» идеологически близок к «Слуге народа».

"Партия Порошенко – консервативная, даже чересчур консервативная. А партия Голос, как и Слуга народа (правда, партия СН – более пестрая идеологически) – это современная либеральная партия", – резюмировал политолог.

Ранее политолог Александр Кочетков высказал мнение, что в новом созыве Верховной Рады экс-президент Петр Порошенко планирует неофициально координировать свою деятельность с Виктором Медведчуком – они будут с двух сторон будут противодействовать новому президенту.