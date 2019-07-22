Порошенко и Медведчук против Зеленского: политолог спрогнозировал расклад сил в новой Раде

Эксперт считает, что формирование коалиции в новом созыве парламента неизбежно.

В новом созыве Верховной Рады экс-президент Петр Порошенко планирует неофициально координировать свою деятельность с Виктором Медведчуком – они будут с двух сторон будут противодействовать новому президенту.

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Такое мнение в колонке для «Главреда» высказал политолог Александр Кочетков, комментируя предварительные результаты досрочных парламентских выборов.

По его мнению, у Порошенко с его количеством голосов в Раде уже не будет возможности влиять на что-то. Тем не менее, он будет иметь трибуну, чтобы критиковать новую власть.

«А еще порохоботские фермы начнут подхватывать все эти обвинения и массово тиражировать. То есть, Порошенко безусловно поведет информационную войну против Зеленского», – отметил эксперт.

«Также, неофициально Петр Алексеевич планирует координировать свою деятельность с Виктором Медведчуком - они с двух сторон будут противодействовать новому президенту. У бывшего президента есть согласованный еще раньше, перед президентскими выборами, план, согласно которому Петр Алексеевич собирался быть президентом, лидер Украинского выбора – спикером, а Юрий Бойко – премьером. Этот сценарий они и будут реализовывать, любым способом устраняя Зеленского», – отметил Кочетков.

Эксперт также считает, что формирование коалиции в новом созыве Рады неизбежно.

«Что касается коалиции, то сейчас так выходит, что не хватает мандатов для большинства. Нужно не забывать, что в партии Зеленского не хотят платить деньги депутатам в конвертах, что не мобилизует народных избранников. А во-вторых, они хотят, чтобы было персональное голосование, в том числе – уголовная ответственность за кнопкодавство. И это тоже не мотивирует депутатов ходить на заседания, особенно от бизнеса

А для формирования большинства нужно не 226 голосов, а 250. Потому что кто-то выбывает, за него уже нельзя будет голосовать. В связи с этим, коалиция абсолютно неизбежна. И в первую очередь Зеленский будет говорить с Юлией Тимошенко, которая потребует премьера, но может согласиться и на спикера. И попытается договорится с Голосом, с которым речи про премьерство не поведет», – отметил он.

Напомним, по данным обработки 46,22% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах.

Так, за "Слугу народа" проголосовали 42,35% избирателей. Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 12,80%; "Европейскую солидарность" – 8,70%; Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,05%; "Голос" – 6,43%. За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.