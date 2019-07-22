Кивалов уступает на выборах представителю "Слуги народа"

Сейчас разница между лидером гонки и Сергеем Киваловым составляет 7,64%.

Самовыдвиженец Сергей Кивалов по результатам обработки 73,73% протоколов уступает кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Леонову.

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Об этом говорится в сведениях о подсчете голосов избирателей на одномандатном избирательном округе №135 в Одесской области, обнародованных на сайте ЦИК.

В частности, сейчас Алексей Леонов набирает 40,02% голосов избирателей, а Сергей Кивалов - лишь 32,38%.

Как сообщал УНИАН, накануне выборов в ОПОРЕ заявили, что специально под избирательную кампанию в Одесской юридической академии изменили график обучения студентов.

Гражданская сеть ОПОРА призвала студентов Одесской юридической академии не бояться сообщать о том, что их заставляют работать на избирательную кампанию Кивалова и обещали им юридическую поддержку.