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Кивалов уступает на выборах представителю "Слуги народа"

15:07, 22 июля 2019
Выборы 2019
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Сергей Кивалов пока уступает своему конкуренту / фото УНИАН

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Об этом говорится в сведениях о подсчете голосов избирателей на одномандатном избирательном округе №135 в Одесской области, обнародованных на сайте ЦИК.

В частности, сейчас Алексей Леонов набирает 40,02% голосов избирателей, а Сергей Кивалов - лишь 32,38%.

Как сообщал УНИАН, накануне выборов в ОПОРЕ заявили, что специально под избирательную кампанию в Одесской юридической академии изменили график обучения студентов.

Гражданская сеть ОПОРА призвала студентов Одесской юридической академии не бояться сообщать о том, что их заставляют работать на избирательную кампанию Кивалова и обещали им юридическую поддержку.

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Теги: #досрочные выборы#выборы в Украине#Сергей Киваловпогода в Одессе