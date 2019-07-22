Разумков: говорить о коалиции пока не приходится

В то же время он заявил, что необходимо дождаться окончательных результатов выборов.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявляет, что исходя из успешного предварительного результата партии на выборах, говорить о необходимости формирования коалиции пока не приходится.

Об этом он заявил на брифинге в штабе «Слуги народа».

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«Мы вчера об этом говорили, что мы, конечно же, открыты к любому диалогу. Но по состоянию на сегодня мы будем исходить из окончательных результатов. Сотрудничать в Раде мы сможем со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических рамках, в мировоззрении и в том базовом видении развития нашей страны. Но сейчас говорить о коалиции пока, наверное, не приходится, поскольку все-таки мы видим достаточно неплохие наши результаты, и мы еще не до конца видим результаты наших коллег и оппонентов по Верховной Раде», - заявил Разумков.