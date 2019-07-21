Стало известно, сколько кресел в ВР займут кандидаты от партий по спискам

Партия «Слуга Народа» получает 126 мест.

После обнародования данных Национального экзит-полла стало известно, сколько кресел в Верховной Раде займут кандидаты, которые идут в парламент по спискам партий.

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Исходя из данных Национального экзит-полла, распределение мест в Верховной Раде нового созыва будет приблизительно таким:

«Слуга Народа» – 126;

«Оппозиционная платформа – За Життя» – 33;

«Европейская Солидарность» – 26;

«Батькивщина» – 22;

«Голос» – 18.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,9% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,5%, за партию "Европейская солидарность" - 8,9%, за партию "Батькивщина" - 7,6%, за партию "Голос" - 6,3% избирателей.