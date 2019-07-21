В Верховную Раду проходят 5 партий, побеждает "Слуга народа" - Национальный экзит-пол

Обновленные данные Национального экзит-пола будут обнародованы в 22.00.

По состоянию на 18.00 в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции в Киеве результаты проекта "Национальный экзит-пол 2019", проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,9% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%, за партию "Европейская солидарность" - 8,9%, за партию "Батькивщина" - 7,6%, за партию "Голос" - 6,3% избирателей.

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Другие партии набрали меньше проходного барьера в 5%. В частности, за партию "Сила и честь" проголосовали 4,4%, за партию "Оппозиционный блок" - 3,3%, за "Партию Шария" - 3,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,8%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,2%, за партию ВО "Свобода" - 2,1%.

За остальных кандидатов, как свидетельствуют данные экзит-пола, проголосовали менее 2% принявших участие в голосовании.

Обновленные данные по состоянию на 20.00, на момент закрытия избирательных участков, будут обнародованы в 22.00.

Справка. Опрос на выходе из избирательных участков в день голосования провели Киевский международный институт социологии, Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова и фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Экзит-пол проводился на 300 участках, и на каждом участке опрошено около 45 человек.

Организаторы сообщили, что полевой этап исследования будут осуществлять КМИС и Центр Разумкова.

Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части, заграничные участки, и за исключением оккупированных территорий). Выборка будет репрезентативна для Украины в целом и для ее 4 регионов (запад, центр, восток, юг).

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Выборка является двухэтапной. На первом этапе в каждой области выбирается количество участков в соответствии с процентом избирателей в этой области. Сами участки выбирают случайным образом. На втором этапе проводится опрос избирателей на выходе из избирательных участков с определенным шагом отбора. Результаты несколько раз в день передают в центральный офис социологических компаний.

Результаты опроса будут представлены в общенациональном масштабе и в разрезе четырех регионов: Западный регион - Закарпатская, Волынская, Ривненская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области; Центральный регион - Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская области и город Киев; Южный регион - Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области; Восточный регион - Харьковская область, Донецкая и Луганская области (подконтрольные украинской власти).

Объем выборки - около 13 тыс. респондентов.