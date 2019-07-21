ОИК 94 округа, где баллотируются Дубинский и Кононенко, неожиданно заменила членов участковых избиркомов

Сейчас возмущенные жители готовят акции протеста.

Окружная избирательная комиссия 94 округа (Киевская область), где баллотируется соратник бывшего президента Петра Порошенко Игорь Кононенко, неожиданно заменила членов участковых избиркомов на территории Ковалевской территориальной громады.

Как сообщается с места событий, заменены все члены избиркомов сел Марьяновка, Устимовка, Пологое, Ковалевка, Винницкие ставы, Пшеничная. Теперь голоса местных жителей там будут считать новые присланные люди, а не те, которые проводили сами выборы.

Чем именно было вызвано такое решение, на местах не понимают, подозревая, что оно вызвано крайне низкими результатами, которые, как ожидается, получит на территории тергромады кандидат Игорь Кононенко, к которому благосклонно относится руководитель ОИК Цыганий, назначенная по квоте «Европейской солидарности». Под протоколом о замене членов УИК стоит ее фамилия, хотя ее самой с утра нет на рабочем месте.

Сейчас возмущенные жители готовят акции протеста. Члены участковых комиссий и главы сел призывают журналистов вмешаться и не дать сфальсифицировать результаты народного волеизъявления.