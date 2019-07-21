В Одесской области женщина смогла проголосовать за других избирателей - КИУ

Чрезвычайное происшествие произошло в городе Подольске. На место происшествия была вызвана полиция.

В Одесской области женщина смогла проголосовать на участке за других избирателей.

Как сообщили УНИАН в Одесской областной организации ВО «Комитет избирателей Украины», на избирательном участке №511042 в городе Подольске наблюдатель зафиксировала, как женщина голосовала за других избирателей.

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Как отмечается, сначала она проголосовала за местного жителя, заполнив его бюллетень на подоконнике в помещении избирательного участка.

«Как сообщили наблюдателю члены комиссии, женщина, вроде бы помогла проголосовать своему мужу, у которого проблемы со зрением. Однако примерно через 10 минут эта же гражданка прибыла на участок с другим избирателем и вместе с ним подошла к столу для выдачи бюллетеней», - сообщили в КИУ.

По данным организации, избиратель продемонстрировал паспорт и расписался в списке избирателей. Однако указанная гражданка, не отходя от стола для выдачи бюллетеней, поставив отметку в бюллетене вместо избирателя, для которого он был предназначен. После этого наблюдатель от ОПОРЫ вызвала полицию.