В Ривном кандидат в нардепы сфотографировал заполненный бюллетень

Сейчас полицейские опрашивают кандидата.

Кандидат в народные депутаты от Радикальной партии по 152-му избирательному округу (г. Ривне) Роман Стасюк опубликовал на странице в Facebook фото избирательного бюллетеня с отметкой напротив своей кандидатуры.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Читайте такжеВ связи с нарушениями на выборах уже открыли семь уголовных производств

«Около 10:00 кандидат в народные депутаты по 152 избирательному округу на собственной Facebook-странице разместил фото избирательного бюллетеня с отметкой напротив своей кандидатуры и подписью под фото «Тихо голосуем», - говорится в сообщении.

Начальник Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Ровенской области Руслан Жук сообщил, что этот факт занесен в журнал учета обращения граждан.

Сейчас полицейские опрашивают кандидата в народные депутаты и выясняют обстоятельства.

В ОПОРЕ подчеркнули, что согласно ч. 1 ст. 7 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» голосование на выборах депутатов является тайным контроль за волеизъявлением избирателей запрещается.