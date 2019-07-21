В Киеве председатель избирательного участка пришел на работу пьяным

Ему грозит штраф от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Полиция составила административный протокол на председателя одной из участковых избирательных комиссий в Днепровском районе города Киева, который явился на рабочее место в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил председатель Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на брифинге.

Читайте такжеНаблюдатели КИУ зафиксировали первые нарушения на выборах: незаконная агитация и проблемы в работе комиссий

«Полицейские составили административный протокол на председателя одной из избирательных комиссий, он находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения», - сказал Шевченко.

По его словам, сотрудники патрульной полиции провели тест на драгере, который показал результат - 2,33 промилле алкоголя.

На председателя УИК составили административные материалы по ч. 1 ст. 179 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на работе) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы будут переданы в суд.