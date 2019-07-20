Стало известно о массовом обмане избирателей на 220 округе

Голос в телефоне, который утверждает, что представляет президента Украины Владимира Зеленского призывает голосовать за одного из мажоритарных депутатов-самовыдвиженцев.

На 220 одномандатном округе города Киева (Подол, Виноградарь, Куреневка) зафиксированы массовые случаи обзвона избирателей вопреки действующему законодательству в день тишины.

Голос в телефоне, который утверждает, что представляет президента Украины Владимира Зеленского призывает голосовать за одного из мажоритарных депутатов-самовыдвиженцев.

“Информация в указанных звонках не соответствует действительности. Все сведения о кандидатах и их партийной принадлежности есть на официальном сайты ЦИК”, - говорится в сообщении.

Заявление о совершении этого общественно опасного преступления подано в Национальную полицию Украины, отметили в пресс-службе политической партии.

"Мы обращаемся к избирателям с призывом быть бдительными и внимательно проверять информацию о партийной принадлежности кандидата от выбранной вами партии", - добавляют в пресс-службе политической партии.