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Стало известно о массовом обмане избирателей на 220 округе

19:56, 20 июля 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация REUTERS

На 220 одномандатном округе города Киева (Подол, Виноградарь, Куреневка) зафиксированы массовые случаи обзвона избирателей вопреки действующему законодательству в день тишины.

Голос в телефоне, который утверждает, что представляет президента Украины Владимира Зеленского призывает голосовать за одного из мажоритарных депутатов-самовыдвиженцев.

“Информация в указанных звонках не соответствует действительности. Все сведения о кандидатах и их партийной принадлежности есть на официальном сайты ЦИК”, - говорится в сообщении.

Заявление о совершении этого общественно опасного преступления подано в Национальную полицию Украины, отметили в пресс-службе политической партии. 

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"Мы обращаемся к избирателям с призывом быть бдительными и внимательно проверять информацию о партийной принадлежности кандидата от выбранной вами партии", - добавляют в пресс-службе политической партии.

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Теги: #выборы в Украине