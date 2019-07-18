Дубинский выложил доказательство попытки подкупа Мосийчука людьми Кононенко на 94-м округе (аудио)

Накануне Игорь Мосийчук заявил, что снимается с выборов, и обвинил Игоря Кононенко в попытке подкупа.

Журналист и кандидат в народные депутаты по 94-му мажоритарному округу Александр Дубинский опубликовал аудиозапись, на которой, по его словам, зафиксирован факт попытки подкупа народного депутата Игоря Мосийчука доверенными лицами Игоря Кононенко - соратника экс-президента Порошенко и кандидата по тому же 94-му округу.

«История началась полтора месяца назад. Ко мне обратился господин Мосийчук, позвонил мне. Предложил встретиться. И в рамках этой встречи сообщил мне, что люди Кононенко выходят на него с предложение дать денег чтобы он пошел кандидатом в народные депутаты по 94-му округу техническим кандидатом против меня. С одной простой целью - дискредитация, участие во встречах с избирателями, их срыв и возможно [ударить] (неценз.) меня палкой. Я не шучу - это одно из условий, под которые предлагались деньги Мосийчуку. При чем, он сказал, что ни в коем случае не возьмет деньги ни у кого, тем более у Кононенко, потому что это полный [негодяй] (неценз.), который был одним из участников схемы по фабрикации уголовного дела против самого Мосийчука», - заявил Дубинский в своем видео на Youtube.

По словам журналиста, Мосийчук предложил, чтобы переговоры Мосийчука и доверенных лиц Кононенко были записаны журналистами, что и было сделано.

«На последнем этапе на эти переговоры вышел некто Виталий Манько (имеется в виду Валентин Манько, - ред.). Его депутаты БПП Кононенко и Третьяков хотели сделать министром по делам ветеранов. (…) Манько пошел на встречу к Игорю Мосийчуку, предложил ему 45 тысяч долларов и поехать еще отдохнуть с женой куда-то на пару недель. У меня зафиксирована аудиозапись этого разговора, этого предложения подкупа народного депутата доверенным лицом Игоря Кононенко», - говорит журналист.

При этом под видео на Youtube Дубинский разместил ссылку на запись и текстовую расшифровку.

По его мнению, описанный факт должен стать основанием для масштабного уголовного дела о подкупе народного депутата и о снятии Игоря Кононенко с выборов.

«В принипе он может не сниматься, я там его и так [разгромлю] (неценз.). Но, по большому счету, попытка подкупа народного депутата, регистрация его техническим кандидатом, передача ему денег, передача ему залога за регистрацию являются основанием не просто для возбуждения уголовного дела - можно сразу задерживать всех этих фигурантов и отправлять их в СИЗО. Публикация этого файла - это просто возможность для всех [наказать] (неценз.) всю эту вертикаль - Кононенко, Манько, Грановского», - заявил кандидат.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Игорь Мосийчук, который недавно вышел из партии Олега Ляшко, отказался участвовать в досрочных парламентских выборах от округа № 94. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook. Нардеп утверждает, что ему предложили стать техническим кандидатом на округе № 94 от Игоря Кононенко, при этом дискредитировать другого кандидата по округу - Александра Дубинского. Нардеп заявил, что собирается обратиться в ГБР и Нацполицию с заявлениями, в которых указал все попытки подкупа.