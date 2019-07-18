Мосийчук снимается с выборов и заявляет, что его пытались подкупить люди Кононенко (видео)

Нардеп заявил, что собирается обратиться в ГБР и Нацполицию с заявлениями, в которых указал все попытки подкупа.

Народный депутат Игорь Мосийчук, который недавно вышел из партии Олега Ляшко, отказался участвовать в досрочных парламентских выборах от округа № 94.

Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook. Мосийчук говорит, что планировал баллотироваться от Полтавской области, но отказался, из-за того, что "Радикальная партия выставила на одном из округов человеке, которого он очень уважает".

Но нардеп утверждает, что жители Василькова предложили ему стать техническим кандидатом на округе № 94 от Игоря Кононенко.

"Я думал и принял решение вернуть долги, приложить максимальные усилия для того, чтобы Игорь Кононенко не стал народным депутатом следующего созыва", - говорит Мосийчук.

Депутат утверждает, что он сообщил об отсутствии денег для взноса в ЦИК, и тогда всю сумму заплатили из штаба Кононенко.

Читайте также"Сбежавший" от Ляшко Мосийчук собирается баллотироваться в Раду как мажоритарщик

По словам Мосийчука, Ирина Наконечная, которая, как он заявил, работает в предвыборной кампании Кононенко, заплатила за него взнос при регистрации кандидатом.

По его информации, как технический кандидат он должен был делать все для дискредитации других кандидатов в нардепы. А после того, как в штабе Кононенко поняли, что он работал против них, его якобы решили подкупить, предложив 20 тысяч долларов за снятие с выборов.

Позже, как он заявил, на него "вышел" председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько, у них состоялось три встречи.

"На третьей встрече лично Манько в присутствии Наконечной, своей и моей охраны сделал мне предложение: "Мы даем $20 тыс., после того как ты снимешься с выборов". Это предложение прозвучало, потому что на то время они поняли, что играть на стороне Кононенко против других кандидатов я не буду, что мое участие в выборах забирает голоса только у Кононенко, вредит только Кононенко... Кроме того, Манько сказал: "Бери $20 тыс., мы еще $10 тыс. можем дать, бери свою молодую жену и поезжай куда-то на недельку-две отдохни", – утверждает Мосийчук.

Мосийчук заявил, что собирается обратиться в ГБР и Нацполицию с заявлениями, в которых указал все попытки подкупа.