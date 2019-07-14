ЦИК показала фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера

По информации ЦИК, Вейдер - гражданин Украины, родился 4 октября 1987 года в Киеве.

Центральная избирательная комиссия впервые обнародовала на своем сайте фотографии всех кандидатов в депутаты, которые баллотируются в мажоритарных округах. Одним из них является Дарт Викторович Вейдер, который обычно не появляется на людях без костюма и маски темного лорда из киносаги «Звездные войны».

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По информации ЦИК, Вейдер баллотируется по одномандатному округу №135 (Одесская область). Кандидат родился 4 октября 1987 года в Киеве, проживает в столице, судимостей не имеет. Вейдер – директор ООО «Темная сторона силы», член политической партии «Блок Дарта Вейдера».

Как отмечают в движении «Чесно», кандидаты «Дарты Вейдеры» давно стали мемом украинских выборов, не только в Одессе, но и во всей Украине. Так, Дарт Алексеевич Вейдер пытался зарегистрироваться кандидатом в президенты на выборах 2014 года.

Ранее сообщалось, что на обновленном официальном сайте Центральной избирательной комиссии впервые в истории украинских парламентских выборов опубликовали фотографии всех кандидатов, которые баллотируются в мажоритарных округах.

В общественном движении "Чесно" отмечают, что обнародование фото кандидатов "позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых "клонов", которые могут исказить результаты волеизъявления граждан.