Мониторинг электоральных настроений избирателей 146 избирательного округа в июле 2019 года
Рейтинг партий по результатам опроса избирателей 146 избирательного округа
По результатам проведенного опроса рейтинги партий среди тех, кто будет принимать участие в голосовании и определился с выбором, распределились следующим образом (таблица 1).
Рейтинг кандидатов по результатам опроса избирателей 146 избирательного округа
Результаты опроса показали, что среди тех, кто будет принимать участие в голосовании и определился с выбором, рейтинги кандидатов по одномандатному избирательному округу № 146 распределились следующим образом (таблица 2).
Опрос проводился 06 июля 2019 года на территории города Кременчуга, которая входит в 146 избирательного округа, методом «face-to-face» с использованием планшетов. Всего было опрошено 799 респондентов. Выборка репрезентативна по полу и возрасту. Предельная ошибка не превышает 2,1%при доверительной вероятности 95%.