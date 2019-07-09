Мониторинг электоральных настроений избирателей 146 избирательного округа в июле 2019 года

06 июля 2019 года социологической службой Smartpoll проведен опрос общественного мнения жителей Кременчуга, проживающих на территории 146 избирательного округа, относительно их электоральных настроений.

Рейтинг партий по результатам опроса избирателей 146 избирательного округа

По результатам проведенного опроса рейтинги партий среди тех, кто будет принимать участие в голосовании и определился с выбором, распределились следующим образом (таблица 1).

Рейтинг кандидатов по результатам опроса избирателей 146 избирательного округа

Результаты опроса показали, что среди тех, кто будет принимать участие в голосовании и определился с выбором, рейтинги кандидатов по одномандатному избирательному округу № 146 распределились следующим образом (таблица 2).

Опрос проводился 06 июля 2019 года на территории города Кременчуга, которая входит в 146 избирательного округа, методом «face-to-face» с использованием планшетов. Всего было опрошено 799 респондентов. Выборка репрезентативна по полу и возрасту. Предельная ошибка не превышает 2,1%при доверительной вероятности 95%.