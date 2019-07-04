Партия «Социальная справедливость» настаивает на введении уголовной ответственности за некачественный ремонт дорог в Украине

В Украине необходимо на законодательном уровне ввести уголовную ответственность за некачественный ремонт дорог. В этом убеждена лидер партии «Социальная справедливость» Алла Шлапак.

По ее словам, такая мера наказания будет содействовать искоренению коррупции в инфраструктурной отрасли, дисциплине и ответственности чиновников и быстрому строительству качественных дорог в Украине по признанным в мире стандартам.

«В Украине катастрофические показатели смертности во время ДТП. Одной из главных причин этого, кроме нарушений водителями правил дорожного движения, являются некачественные дороги. Их каждый год только латают, а это означает, что устраняют последствия, а не избавляются от причин. Чиновники рапортуют об отремонтированных участках дорог, забывая, что качественная дорога – это не только отсутствие ям, но и хорошее освещение, наличие пешеходных переходов, разметки, столбов безопасности и т. п. О коррупции в этой сфере знают все. Поэтому партия «Социальная справедливость» настаивает на введении уголовной ответственности за некачественный ремонт дорог. Мы убеждены, что благодаря такой мере наказания в Украине намного быстрее появятся качественные и безопасные для всех участников движения дороги», – подчеркнула Алла Шлапак.

По статистике, в 2018 году Украина заняла шестое место по смертности в ДТП среди европейских стран. Согласно данным World Life Expectancy каждый год на украинских дорогах гибнет 9 человек на 100 тысяч населения. Ситуация хуже лишь в Молдове, Беларуси, Литве, Албании и России. Так, согласно данным патрульной полиции за 11 месяцев 2018 года в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибло 3 024 человека и свыше 28 тыс. человек получили травмы.