Якобы для бесплатного медосмотра: в Киеве агитаторы выманивают у людей подписи в поддержку кандидата - активисты

Агитаторы вводят в заблуждение избирателей, и под видом оказания медицинских услуг, собирают персональные данные, заявляют активисты.

Агитаторы кандидата в народные депутаты по кругу №218 в Киеве Виктории Мухи не добропорядочно собирают подписи в ее поддержку, предлагая гражданам оставлять свои персональные данные якобы для проведения бесплатного медицинского обследования.

Об этом сообщает общественное движение Честно со ссылкой на свидетельства очевидцев.

По информации активистов, в частности, в агитационной палатке Мухи возле станции метро Житомирская, просят оставить персональные данные в анкете якобы для медобследования, при этом закрывая верхнюю часть бланка рукой.

В анкете человек должен указать свою фамилию, имя и отчество, адрес, мобильный номер телефона, возраст и дать согласие на использование персональных данных. После заполнения необходимой информации, человеку якобы должны перезвонить медучреждения, заявляют активисты.

"На самом же деле, это никакая не запись на медобследование, а анкета по поддержке Мухи на парламентских выборах и предложения к определению первоочередных шагов", - отмечается в материале.

Активисты отмечают, что депутат Киевсовета Виктория Муха (фракция БПП) является помощницей-консультанткой нардепа от БПП Александра Третьякова, а аналогичные анкеты заполняли избиратели на 219-м округе, по которому фигурант антикоррупционных расследований Третьяков ныне баллотируется.

Отмечается, что ранее общественное движение Честно зафиксировало, что в ЦПАУ Святошинской РГА рекламируют политиков Викторию Муху и Александра Третьякова.