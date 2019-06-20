В КСУ обосновали законность президентского указа о роспуске Рады: текст решения

Конституционный суд признал президентский указ о роспуске Рады конституционным.

На сайте Конституционного суда Украины обнародовано решение о признании конституционным указа президента о роспуске парламента.

В сообщении на сайте КС отмечается, что Конституционный суд Украины принял решение в деле по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 21 мая 2019 года № 303/2019.

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Этим решением Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) указ президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

В частности, отмечается, что суд, решая поднятые в конституционном представлении вопросы, исходит, в частности, из того, что Верховная Рада Украины (VII созыва) 21 февраля 2014 года внесла изменения в Конституцию Украины. В частности, изменила редакцию статьи 83, дополнила ее положениями относительно коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины и редакцию статьи 90, наделив президента Украины правом досрочно прекращать полномочия Верховной Рады Украины в случае невыполнения требований статьи 83 Конституции Украины относительно формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.

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Вместе с тем, как отмечается в решении КС, Верховная Рада Украины VIII созыва, избранная на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, в течение срока своих полномочий не восстановила в Регламенте Верховной Рады правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Раде, с которым связывается начало месячного срока формирования новой коалиции депутатских фракций и конституционное право президента досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если такая коалиция депутатских фракций не сформирована.

Вследствие этого возник конституционный конфликт между президентом Украины и Верховной Радой относительно оснований досрочного прекращения полномочий, не имеющий правового решения, поскольку Основной Закон Украины не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а Регламент Верховной Рады, вопреки требованиям статьи 83 Конституции Украины, не предусматривает порядок прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.

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В то же время носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ; народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления (часть вторая статьи 5 Конституции Украины). Это принципиальное положение конкретизируется предписанием статьи 69 Конституции Украины о том, что народное волеизъявление осуществляется через выборы.

Конституционный суд констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

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В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного суда Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просили признать неконституционным этот указ.

11 июня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу по представлению депутатов.

Сегодня суд признал конституционным указ президента Зеленского о роспуске Верховной Рады. За признание указа о роспуске парламента конституционным проголосовали 11 судей Конституционного суда, против – 5 судей.