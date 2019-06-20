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КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

16:10, 20 июня 2019
Выборы 2019
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КС принял решение по указу Зеленского о роспуске Рады / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщил источник в суде.

По словам собеседника агентства, такое решение было принято сегодня во время пленарного заседания Палаты КСУ.

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За признание указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады конституционным проголосовали 11 судей Конституционного суда Украины, против - пятеро судей. Всего на заседании присутствовали 16 судей Конституционного суда.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просили признать неконституционным этот указ.

11 июня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу по представлению депутатов. В суде выступил Зеленский, который выразил надежду, что Конституционный суд примет решение, за которое "не будет стыдно".

Также суд заслушал аргументы представителя президента и народных депутатов.

После этого Большая палата Конституционного суда перешла к закрытой части пленарных слушаний по делу.

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Теги: #выборы#КСУ#Владимир Зеленский