КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

Решение по указу президента о роспуске парламента Конституционный суд принял 20 июня.

Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщил источник в суде.

По словам собеседника агентства, такое решение было принято сегодня во время пленарного заседания Палаты КСУ.

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За признание указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады конституционным проголосовали 11 судей Конституционного суда Украины, против - пятеро судей. Всего на заседании присутствовали 16 судей Конституционного суда.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просили признать неконституционным этот указ.

11 июня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу по представлению депутатов. В суде выступил Зеленский, который выразил надежду, что Конституционный суд примет решение, за которое "не будет стыдно".

Также суд заслушал аргументы представителя президента и народных депутатов.

После этого Большая палата Конституционного суда перешла к закрытой части пленарных слушаний по делу.