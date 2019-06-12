Двое кандидатов от "Слуги народа" передумали идти в Раду и объяснили, почему

Отказались баллотироваться экс-депутат Одесского горсовета Дмитрий Спивак и директор Департамента молодежи и спорта КГГА Вадим Гутцайт.

Двое кандидатов политической партии "Слуга народа" отказались баллотироваться в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Отказались идти в Раду, в частности, экс-депутат Одесского горсовета и политик Дмитрий Спивак, который был в списке под №33.

На своей странице в Facebook он объяснил, почему передумал идти в Раду. По словам Спивака, после объявления его номером 33 в списке партии, "в социальных сетях развернулась против меня и моей семьи целая кампания по дискредитации".

Читайте также"Слуга народа" объявила постпраймериз: украинцев призывают проверить список партии

По мнению Спивака, его журналистская и телевизионная деятельность даст ему большие возможности влиять на формирование общественного мнения и приносить пользу стране.

"Пока в Украине мнения так называемых "патриотов" и "активистов" будет восприниматься, как истина в последней инстанции, и они будут безнаказанно и под прикрытием влиять на умы граждан и позицию власти, наша молодая демократия будет и дальше ходить по замкнутому кругу. А потому, я вижу своей задачей сделать все возможное, чтобы такие персонажи навсегда исчезли из общественного сознания людей и жизни страны", - добавил он.

Передумал баллотироваться в депутаты также директор Департамента молодежи и спорта КГГА, известный фехтовальщик Вадим Гутцайт. В списках партии "Слуга народа" он значился под номером 81.

Он на своей странице в Facebook заявил, что является человеком дела, а не политиком. Своей задачей Гутцайт считает в первую очередь - быть полезным для общества.

"Уверен, что больше пользы я принесу, все таки, в исполнительной власти. Будь то в Киеве в качестве руководителя Департамента спорта, будь то, в Министерстве молодежи и спорта", - написал Гутцайт, отметив, что на него можно рассчитывать, где будет полезен.

Как сообщал УНИАН, 9 июня "Слуга народа" президента Владимира Зеленского во время съезда в Ботаническом саду Киева обнародовала сотню кандидатов, которые по списку партии будут принимать участие в досрочных выборах Верховной Рады 21 июля 2019 года.

Также была названа десятка кандидатов, которые рассматриваются для выдвижения в мажоритарных избирательных округах.