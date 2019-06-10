Выборы в Раду: "Оппозиционный блок" представил первую десятку списка

В список также вошли Новинский, Вилкул, Кернес и Труханов.

Список кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах от партии «Оппозиционный блок» возглавил Евгений Мураев.

Как сообщает пресс-служба партии, во время «Форума объединенных оппозиционных сил «Доверяй делам» сегодня в Киеве была представлена первая десятка кандидатов.

Читайте такжеНардеп Новинский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"

В нее вошли, кроме Мураева, народные депутаты Вадим Новинский и Александр Вилкул, городской голова Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, городской голова Запорожья Владимир Буряк, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, мэр Ужгорода Богдан Андриив.

Всего «Оппозиционный блок» выдвигает 225 кандидатов по списку партии.

Мураев был избран в Верховную Раду нынешнего созыва в округе № 181 (Харьковская область).