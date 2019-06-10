Ляшко показал первую "десятку" партийного списка на выборы в Раду

Выборы в парламент назначены на 21 июля.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко озвучил первую десятку партийного списка.

Фамилии кандидатов он озвучил во время съезда в понедельник, 10 июня, в парке им. Т.Г. Шевченко, пишет ТСН.uа.

Список "Радикальной партии":

Олег Ляшко

Виктор Галасюк - заместитель Ляшко по экономической политике;

Андрей Лозовой - нардеп от Радикальной партии;

Инга Маковецкая - заместитель председателя Черновицкого областного совета;

Иван Савка - полковник ВСУ;

Олег Оверьянов - руководитель исполкома Радикальной партии;

Сергей Скуратовский - руководитель Киевской областной организации Радикальной партии;

Дмитрий Линько - нардеп от Радикальной партии;

Алена Кошелева - нардеп от Радикальной партии;

Виктор Вовк - заместитель лидера Радикальной партии;

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Ляшко также озвучил дальнейшие фамилии партийного списка, туда в частности вошел нардеп от "Народного фронта", заместитель председателя украинской делегации в ПАСЕ Георгий Логвинский.

Напомним, ранее председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко объявил первые 10 фамилий партийного списка на съезде политсилы.