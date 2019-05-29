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Саакашвили не собирается участвовать в выборах

19:09, 29 мая 2019
Выборы 2019
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Саакашвили намерен способствовать "избавлению от людей, которые грабили Украину" / УНИАН

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что не будет участвовать в выборах, но поспособствует обновлению политического класса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в аэропорту «Борисполь», куда прибыл из Варшавы.

"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы, но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политического класса Украины... полному избавлению от людей, которые грабили Украину. Конечно, я буду всё делать для того, чтобы пришло много новых людей", - отметил Саакашвили.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года в то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В Украине Саакашвили инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили два или более лиц (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В сентябре 2017 года Саакашвили в сопровождении сторонников и некоторых украинских политиков пересек государственную границу из Польши в Украину. Тогда суды подтвердили обвинения пограничников в том, что он незаконно пересек границу.

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше. Для него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Порошенко от 26 июля 2017 года положение об утрате Саакашвили гражданства Украины.

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Теги: #Саакашвили#парламентские выборы 2019