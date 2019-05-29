Адвокат Саакашвили: в ближайшие дни мы вернем паспорт гражданина Украины

Сегодня экс-президенту Грузии позволит пересечь границу официальная справка, полученная в консульстве Украины в Варшаве, которая заменяет паспорт гражданина Украины.

В ближайшие дни бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили планирует получить паспорт гражданина Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий в аэропорту «Борисполь», куда вскоре должен прибыть экс-президент Грузии.

"Я думаю, что в ближайшее время мы организуем получение им паспорта, который у него забрали ... Не новый паспорт, а тот, который у него незаконно был изъят при задержании", - отметил он.

По словам адвоката, границу Саакашвили позволит пересечь официальная справка, полученная в консульстве Украины в Варшаве, которая заменяет паспорт гражданина Украины.

Чернолуцкий отметил, что сейчас главное для Саакашвили - это возвращение гражданства.

"Что касается главных лиц, ключевых чиновников (которые участвовали в лишении Саакашвили гражданства - УНИАН), то они должны отвечать. Уголовная ответственность их ждет", - добавил защитник.

Он также прокомментировал и политические возможности экс-главы Одесской ОГА.

"С точки зрения закона, баллотироваться (в Верховную Раду - УНИАН) он не сможет. Что касается других назначений, там в законодательстве таких ограничений нет. Поэтому такие должности, как премьер-министр, любой другой министр или генпрокурор - это реально", - подчеркнул Чернолуцкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, Саакашвили заявил о получении у украинского консула в Варшаве удостоверения личности для возвращения в Украину.

В июле 2017 года на то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В Украине Саакашвили инкриминировались три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили двое или более лиц (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В сентябре 2017 года Саакашвили в сопровождении сторонников и некоторых украинских политиков пересек государственную границу из Польши в Украину. Тогда суды подтвердили обвинение пограничников в том, что он незаконно пересек границу.

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше. Для него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Порошенко от 26 июля 2017 года положение об утрате Саакашвили гражданства Украины.