У Вакарчука назвали главные требования к кандидатам в депутаты от партии "Голос"

Кандидаты не должны зависеть от олигархов и должны быть готовы объяснить свое состояние.

Партия Святослава Вакарчука "Голос" выдвинула десять требований к кандидатам в народные депутаты Украины, которые хотят присоединиться к их политической силе.

Об этом говорится на странице партии в Facebook.

Так, кандидаты в парламент от партии "Голос":

- Имеют незапятнанную репутацию. Не зависят от олигархов и готовы объяснить свое состояние.

- Отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины "Об очистке власти".

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- Разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии "Голос".

- Имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны.

- Ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов.

- Не находились и не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами.

- Не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре.

- Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами.

- Не противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и нерушимость территориальной целостности Украины.

- Не являются действующими народными депутатами Украины.

Персональный состав избирательного списка, по результатам открытого обсуждения утвердит съезд партии. Там также собираются решить, кого поддерживать на одномандатных округах. В частности, съезд "Голоса" должен определить, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегировать в мажоритарные округа.