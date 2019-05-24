У Вакарчука назвали главные требования к кандидатам в депутаты от партии "Голос"
Партия Святослава Вакарчука "Голос" выдвинула десять требований к кандидатам в народные депутаты Украины, которые хотят присоединиться к их политической силе.
Об этом говорится на странице партии в Facebook.
Так, кандидаты в парламент от партии "Голос":
- Имеют незапятнанную репутацию. Не зависят от олигархов и готовы объяснить свое состояние.
- Отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины "Об очистке власти".
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- Разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии "Голос".
- Имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны.
- Ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов.
- Не находились и не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами.
- Не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре.
- Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами.
- Не противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и нерушимость территориальной целостности Украины.
- Не являются действующими народными депутатами Украины.
Персональный состав избирательного списка, по результатам открытого обсуждения утвердит съезд партии. Там также собираются решить, кого поддерживать на одномандатных округах. В частности, съезд "Голоса" должен определить, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегировать в мажоритарные округа.