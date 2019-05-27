"Нельзя скрыть необратимое": представитель Зеленского прокомментировал обжалование нардепами указа о роспуске Рады

Стефанчук пояснил, что Зеленский, подписав указ о роспуске Верховной Рады, сделал перезапуск властной системы в Украине.

За судебными процессами в Конституционном и Верховном судах относительно указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады нельзя скрыть необратимое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук на брифинге, комментируя представление 62-х народных депутатов в КСУ относительно признания неконституционности указа главы государства о роспуске Верховной Рады.

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Он отметил, что каждый человек имеет право обратиться в Конституционный суд, и команда Зеленского будет представлять "наши интересы в Верховном суде, в Конституционном суде, мы будем нарабатывать свою тактику".

"Но мы должны понять, что за судебными процессами нельзя скрыть необратимое. Сегодня общество нуждается в изменениях, сейчас общество реально не может уже работать в этой системе властных координат, существующей сегодня в Украине", - отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что Зеленский, подписав указ о роспуске Верховной Рады, сделал перезапуск властной системы в Украине.

"И мне кажется, что это то, чего ожидают украинцы", - добавил представитель главы государства в парламенте.

Как сообщал УНИАН, в Верховный суд поданы три иска об обжаловании указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента. Кроме того, соответствующий указ главы государства также обжаловали в Конституционном суде.