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"Нельзя скрыть необратимое": представитель Зеленского прокомментировал обжалование нардепами указа о роспуске Рады

14:28, 27 мая 2019
Выборы 2019
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Стефанчук подчеркнул, что общество нуждается в изменениях / фото: facebook.com/ruslan.stefanchuk

За судебными процессами в Конституционном и Верховном судах относительно указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады нельзя скрыть необратимое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук на брифинге, комментируя представление 62-х народных депутатов в КСУ относительно признания неконституционности указа главы государства о роспуске Верховной Рады.

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Он отметил, что каждый человек имеет право обратиться в Конституционный суд, и команда Зеленского будет представлять "наши интересы в Верховном суде, в Конституционном суде, мы будем нарабатывать свою тактику".

"Но мы должны понять, что за судебными процессами нельзя скрыть необратимое. Сегодня общество нуждается в изменениях, сейчас общество реально не может уже работать в этой системе властных координат, существующей сегодня в Украине", - отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что Зеленский, подписав указ о роспуске Верховной Рады, сделал перезапуск властной системы в Украине.

"И мне кажется, что это то, чего ожидают украинцы", - добавил представитель главы государства в парламенте.

Как сообщал УНИАН, в Верховный суд поданы три иска об обжаловании указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента. Кроме того, соответствующий указ главы государства также обжаловали в Конституционном суде.

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Теги: #Верховная Рада#парламентские выборы 2019#досрочные выборы#роспуск Рады