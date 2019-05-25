В Верховный суд подали уже третий иск против указа президента о роспуске парламента

В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья выносит определение о следующих процессуальных действиях.

В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило еще одно исковое заявление о признании противозаконными действий президента Украины Владимира Зеленского о подписании указа "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

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Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда на странице в Facebook.

"Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда сегодня, 24 мая 2019 года. Это дело зарегистрировано по номеру 9901/280/19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья выносит определение о следующих процессуальных действиях.

Таким образом, в Верховный Суд поданы уже три исковые заявления, которыми обжалуется Указ Президента Украины от 21.05.2019 года №303/2019.

Как сообщал УНИАН, в Верховном суде по состоянию на 23 мая было зарегистрировано два иска об обжаловании указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента.

Президент Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.