В ЦИК прокомментировали заявление Зеленского о затягивании оглашения результатов выборов

В Центризбиркоме подчеркнули, что работают с незначительным опережением сроков.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко опроверг заявления о затягивании с объявлением официальных результатов повторного голосования на президентских выборах, состоявшегося 21 апреля.

В эфире телеканала «Прямой» Радченко заявил, что Центризбирком работает наоборот с опережением графика.

«Мы идем, знаете, с незначительным опережением сроков, которые нам закон указывает... Процесс идет, комиссии приезжают, сдают документы. Секретариат ЦИК обрабатывает протоколы для того, чтобы по каждому участку, ни по одному, не возникло вопросов никаких», - заверил он.

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Радченко напомнил, что, согласно закону о выборах президента, у ЦИК есть 10 дней со дня повторного голосования для того, чтобы подвести итоги голосования.

«По состоянию на 25 число ЦИК приняла почти все протоколы окружных комиссий для обработки. Нам осталось всего-навсего три комиссии, которые запланированы на завтра. Окружные. Кроме того, около 40 участковых избирательных комиссий заграничного избирательного округа», - добавил он.

Радченко отметил, что «все указывает на то, что ЦИК, наоборот, работает быстро, и главное - точно».

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, заявил, что ЦИК затягивает с обнародованием официальных результатов повторного голосования на президентских выборах, состоявшегося 21 апреля. Соответствующее видеообращение было опубликовано на его странице в Facebook.