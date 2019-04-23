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Гройсман поздравил Зеленского с победой на выборах

08:20, 23 апреля 2019
Выборы 2019
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Гройсман поговорил с Зеленским / фото УНИАН

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Как сообщает «Новое время», об этом глава правительства рассказал в эфире телеканала ICTV.

"Я поблагодарил Петра Порошенко вчера, и, конечно, я имел телефонный разговор с новым президентом, избранным президентом Владимиром Зеленским", - отметил он.

По словам Гройсмана, он поздравил Зеленского с победой.

При этом глава Кабмина подчеркнул, что после выборов «жизнь не заканчивается». Перед Украиной стоят огромные задания и вызовы.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 61,37%. В ЦИК заявили, что ориентировочно 30 апреля смогут объявить официальные результаты второго тура выборов.

По результатам обработки 99% электронных протоколов за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 516 тыс. 124), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,46% (4 млн 515 тыс. 132). Недействительными признаны 2,31% бюллетеней.

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Новость в сюжете: Второй тур выборов президента: Зеленский Vs Порошенко
Теги: #Гройсман#Владимир Зеленский