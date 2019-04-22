Канада рассчитывает на укрепление двусторонних отношений при новом президенте Украины
Канада рассчитывает на укрепление двусторонних отношений при новом президенте Украины.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады в микроблоге Twitter.
Читайте такжеТрамп позвонил Зеленскому и поздравил с победой на выборах
"Поздравление народу Украины с проведением второго тура президентских выборов. Канада с гордостью поддерживает демократию в Украине и рассчитывает на продолжение укрепления наших близких отношений", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по результатам Национального экзит-пола, во втором туре президентских выборов, 21 апреля, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73%, за действующего главу государство Петра Порошенко – 25,5% избирателей.
Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (министр иностранных дел) Джереми Хант поздравил шоумена Владимира Зеленского с успехом на президентских выборах в Украине.