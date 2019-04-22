В Канаде поздравили Украину с проведением выборов президента.

Канада рассчитывает на укрепление двусторонних отношений при новом президенте Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады в микроблоге Twitter.

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"Поздравление народу Украины с проведением второго тура президентских выборов. Канада с гордостью поддерживает демократию в Украине и рассчитывает на продолжение укрепления наших близких отношений", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по результатам Национального экзит-пола, во втором туре президентских выборов, 21 апреля, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73%, за действующего главу государство Петра Порошенко – 25,5% избирателей.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (министр иностранных дел) Джереми Хант поздравил шоумена Владимира Зеленского с успехом на президентских выборах в Украине.