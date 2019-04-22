ЦИК обработала более 40% протоколов: у Зеленского – 73,19%

За Петра Порошенко отдали голоса 24.46% или 1 842 784 избирателя.

Центральная избирательная комиссия обработала 41,99% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента.

Соответствующие данные размещены на сайте ЦИК.

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Согласно данным ЦИК, за Владимира Зеленского отдали голоса 73,19% или 5 512 488 избирателей, а за Петра Порошенко — 24,46% или 1 842 784 избирателя.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Согласно Национальному экзитполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%.

Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.