Порошенко поздравил Зеленского с победой

Согласно данным экзит-полов, Зеленский лидирует на выборах президента Украины.

Действующий президент Петр Порошенко поздравил своего оппонента Владимира Зеленского с победой на выборах.

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Об этом сам Зеленский сказал на брифинге 21 апреля в своем избирательном штабе, передает "Украинская правда".

"Только что он меня поздравил с победой. Я очень благодарен, что он меня поздравил. Сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды. Это круто, мы объединяем Украину", - сказал он.

Напомним, по данным Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали - 73,2%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 25,3% избирателей.