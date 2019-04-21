Порошенко поздравил Зеленского с победой
21:28, 21 апреля 2019Выборы 2019
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Согласно данным экзит-полов, Зеленский лидирует на выборах президента Украины.
Петр Порошенко / REUTERS
Действующий президент Петр Порошенко поздравил своего оппонента Владимира Зеленского с победой на выборах.
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Об этом сам Зеленский сказал на брифинге 21 апреля в своем избирательном штабе, передает "Украинская правда".
"Только что он меня поздравил с победой. Я очень благодарен, что он меня поздравил. Сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды. Это круто, мы объединяем Украину", - сказал он.
Напомним, по данным Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали - 73,2%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 25,3% избирателей.
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