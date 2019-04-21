В Чернигове самостоятельно проголосовал 99-летний мужчина

Он является старейшим избирателем на участке.

В Чернигове на одном из участков самостоятельно пришел проголосовать 99-летний житель города.

Об этом сообщает телеканал "UA: Чернигов".

Черниговец Михаил Едомаха, которому исполнилось 99 лет, отказался от голосования на дому и пришел на избирательный участок №741005, расположенный в лицее №22.

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"Я родился в 1919 году, при советской власти. Работал в отделе культуры более 30 лет, занимал разные должности. И вижу будущее Украины – это богатая страна. У нас очень трудолюбивый народ, тут все есть", - рассказал Едомаха журналистам.

Проголосовать пожилому черниговцу помогли в соответствии с действующим законодательством.

Как пояснила председатель УИК Марина Гуляй, голосовал в кабинке он не один, но это не является нарушением. "Он зашел с незнакомым человеком, который также пришел на участок. Незнакомый человек имеет право зайти в кабинку для голосования и помочь человеку в преклонном возрасте, который не может сделать этого сам", - сказала она. Гуляй уточнила, что на участке около 10 жителей, 1925 года рождения и выше. "У нас был 99-летний избиратель он у нас голосовал на прошлых выборах и сегодня он сказал, что к нему не надо приезжать", - отметила она.