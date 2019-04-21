В Киеве избирателя задержали за фотографию бюллетеня

Нарушителя доставили в полицейский участок.

На одном из избирательных участков Киева правоохранители задержали избирателя, который сфотографировал свой бюллетень.

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Об инциденте на избирательном участке №801080 (Деснянский район столицы) сообщает сеть «Опора».

Отмечается, что члены комиссии и наблюдатели зафиксировали факт фотографирования избирателем своего бюллетеня. Председатель комиссии обратился к полицейским. Они задержали предполагаемого нарушителя и вызвали следственно-оперативную группу.

Правоохранители допросили избирателя, свидетелей и попросили удалить фото, чтобы устранить нарушения. После этого следственно-оперативная группа забрала избирателя в участок.

Наблюдатель «Опоры» составила акт о нарушении, однако его согласился подписать только один свидетель.

Отмечается, что в соответствии с частью 1 статьи 7 Закона «О выборах Президента Украины», голосование на выборах Президента Украины является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей запрещается. Фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и являются нарушением тайны голосования.

Кроме того, согласно статье 159 Уголовного кодекса Украины, умышленное нарушение тайны голосования во время проведения выборов или референдума, что сказалось в разглашении содержания волеизъявления гражданина, который принял участие в выборах или референдуме, наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.