Зеленский заявил, что никогда не общался с Кадыровым

Действующий глава государства Петр Порошенко утверждал, что Зеленский извинялся перед главой Чеченской Республики за оскорбление.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не общался с главой Чеченской Республики в составе Российской Федерации Рамзаном Кадыровым.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время дебатов на стадионе НСК "Олимпийский".

В частности, действующий глава государства спросил у Зеленского: "Каким образом вы, когда называли Украину проституткой, когда вы называли украинцев хохлами, когда вы издевались над нашим государством, но еще когда вы один раз обидели Кадырова, вы тут же перед ним извинились. У меня вопрос, когда вы извинитесь перед Украиной за проститутку?" - спросил президент.

"О Кадырове. Никогда в жизни с ним не общался. Точка", - подчеркнул Зеленский.