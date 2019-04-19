Зеленский: Порошенко должен отвечать, почему война до сих пор не закончилась

Об этом он сказал во время дебатов на НСК "Олимпийский".

Кандидат в президенты Владимир Зеленский отмечает, что действующий глава государства, кандидат в президенты Украины Петр Порошенко должен отвечать, почему война до сих пор не закончилась.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дебатов на НСК "Олимпийский".

"Что касается главнокомандующего, господин Порошенко, сейчас война. Вы извините, пожалуйста, но Вы задаете мне такие вопросы, на которые Вы должны отвечать: почему война до сих пор не закончилась. Вот такой Вы главнокомандующий. Спасибо Вам за все, что Вы сделали", - подчеркнул Зеленский.