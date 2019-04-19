Порошенко: я приму любой выбор украинского народа 21 апреля

По словам президента, 22 апреля "жизнь будет продолжаться".

Действующий президент Петр Порошенко заверил, что готов принять любой результат второго тура выборов президента 21 апреля.

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Соответствующее заявление он сделал в ходе дебатов со своим соперником Владимиром Зеленским.

«Дорогой украинский народ. Я могу подчеркнуть, что я приму любой выбор украинского народа 21-го [апреля]. И 22-го жизнь будет продолжаться. И 22-го мы должны объединиться, для того чтобы вместе защищать государство», – подчеркнул он.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством.

По закону дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно было на сайте УНИАН.